В Ижевске более 30 работников завода отравились в столовой предприятия

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Более 30 работников ижевского электромеханического завода «Купол» обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления после посещения столовой предприятия. 11 пострадавших были госпитализированы.
В Ижевске более 30 работников завода отравились в столовой предприятия
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе завода.

«22 ноября 2019 года более 30 работников завода обратились в медицинские учреждения Ижевска с симптомами пищевого отравления. 11 человек госпитализированы в инфекционные отделения города», — говорится в заявлении.

Состояние госпитализированных уже стабилизировалось.

Проверка Роспотребнадзора выявила наличие норо- и ротовирусов в приготовленной в заводской столовой пище. 

В настоящее время работа столовой приостановлена, эксперты провели тщательную обработку помещений пищеблока, оборудования и посуды и начали анализ качества продуктов.

В конце сентября более 50 детей отравились в школьной столовой Одессы.

«Реальное время» также передавало, что СК начал проверку в связи с сообщениями о насекомых в школьных обедах в Ижевске.

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