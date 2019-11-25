В Ижевске более 30 работников завода отравились в столовой предприятия
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе завода.
«22 ноября 2019 года более 30 работников завода обратились в медицинские учреждения Ижевска с симптомами пищевого отравления. 11 человек госпитализированы в инфекционные отделения города», — говорится в заявлении.
Состояние госпитализированных уже стабилизировалось.
Проверка Роспотребнадзора выявила наличие норо- и ротовирусов в приготовленной в заводской столовой пище.
В настоящее время работа столовой приостановлена, эксперты провели тщательную обработку помещений пищеблока, оборудования и посуды и начали анализ качества продуктов.
В конце сентября более 50 детей отравились в школьной столовой Одессы.
«Реальное время» также передавало, что СК начал проверку в связи с сообщениями о насекомых в школьных обедах в Ижевске.