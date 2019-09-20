Более 50 детей отравились в школе Одессы

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Более 50 детей обратились за медицинской помощью после отравления в школьной столовой в Одессе.
Более 50 детей отравились в школе Одессы
  • РИА Новости

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 15—19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились 53 ученика школы №11 города Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой», — указывается в заявлении.

Уточняется, что по состоянию на 20 сентября на стационарном лечении находятся пять человек.

Ранее в Одесской области 41 человек отравился шаурмой.

В июне URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.

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