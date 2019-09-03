Число отравившихся шаурмой в Одесской области увеличилось до 41

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В Одесской области число отравившихся граждан после употребления шаурмы в местном павильоне в посёлке Авангард увеличилось до 41. Среди пострадавших — десять несовершеннолетних, уточнили в Госпотребслужбе Украины.
Число отравившихся шаурмой в Одесской области увеличилось до 41
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«В Одесской области в результате вспышки заболевания острой кишечной инфекции среди людей, употреблявших шаурму в посёлке Авангард Овидиопольского района Одесской области, на 03.09.2019 года пострадал 41 человек, в том числе десять детей», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом были госпитализированы 40 человек, одна из пострадавших отказалась от госпитализации.

В ведомстве отметили, что у 13 госпитализированных обнаружили сальмонеллу.

В настоящий момент по итогам проверки санэпидемслужба приостановила работу павильона, в котором продавали шаурму, и составила протокол о нарушении санитарных норм в отношении гражданина, готовившего продукцию.

Ранее сообщалось о госпитализации 31 человека, в том числе восьмерых детей.

Возбуждено уголовное дело.

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