Число отравившихся шаурмой в Одесской области увеличилось до 41
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- РИА Новости
«В Одесской области в результате вспышки заболевания острой кишечной инфекции среди людей, употреблявших шаурму в посёлке Авангард Овидиопольского района Одесской области, на 03.09.2019 года пострадал 41 человек, в том числе десять детей», — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом были госпитализированы 40 человек, одна из пострадавших отказалась от госпитализации.
В ведомстве отметили, что у 13 госпитализированных обнаружили сальмонеллу.
В настоящий момент по итогам проверки санэпидемслужба приостановила работу павильона, в котором продавали шаурму, и составила протокол о нарушении санитарных норм в отношении гражданина, готовившего продукцию.
Ранее сообщалось о госпитализации 31 человека, в том числе восьмерых детей.
Возбуждено уголовное дело.