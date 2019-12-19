Минкомсвязь 23 декабря проведёт учения по устойчивой работе Рунета

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Минкомсвязь совместно с другими заинтересованными ведомствами и мобильными операторами в понедельник, 23 декабря, проведёт учения по обеспечению устойчивой работы Рунета.
Минкомсвязь 23 декабря проведёт учения по устойчивой работе Рунета
  • Pixabay

Как информирует пресс-служба ведомства, будет проведена проверка устойчивости российского сегмента интернета к негативным внешним воздействиям.

«23 декабря будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования — фиксированной и мобильной — к негативным внешним воздействиям», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что о результатах учений также будет сообщено.

Как указывает Интерфакс со ссылкой на ведомство, учения проводятся в рамках закона об устойчивом Рунете, носят исследовательский характер.

Отмечается, что обычные интернет-пользователи не заметят данных испытаний, поскольку «отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах».

Весной российский лидер Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете.

В октябре председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил положение о проведении учений по обеспечению устойчивого интернета в стране. 

В конце сентября операторы связи приступили к установке оборудования в рамках этого закона. 

Депутат Госдумы Андрей Луговой в беседе с Inforeactor оценил закон об устойчивом Рунете, соавтором которого он является.

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