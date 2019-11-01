В Госдуме оценили закон об устойчивом Рунете

Депутат Госдумы Андрей Луговой в беседе с Inforeactor оценил закон об устойчивом Рунете, соавтором которого он является.

«Корневые серверы, так исторически сложилось, находятся в США и ряде других стран НАТО. Возможны блокировки для граждан России», — заявил он.

По его словам, в стране создаётся собственная система доменных имён, которая позволит россиянам продолжать пользоваться интернетом так же качественно, как сейчас.

«Также это делается на случай технологических угроз. Создаётся центр управления в рамках Роскомнадзора», — пояснил Луговой.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил положение о проведении учений по обеспечению устойчивого интернета в стране.

В конце сентября операторы связи приступили к установке оборудования в рамках этого закона.

Закон об устойчивом Рунете был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале мая.