В Госдуме оценили закон об устойчивом Рунете
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«Корневые серверы, так исторически сложилось, находятся в США и ряде других стран НАТО. Возможны блокировки для граждан России», — заявил он.
По его словам, в стране создаётся собственная система доменных имён, которая позволит россиянам продолжать пользоваться интернетом так же качественно, как сейчас.
«Также это делается на случай технологических угроз. Создаётся центр управления в рамках Роскомнадзора», — пояснил Луговой.
Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил положение о проведении учений по обеспечению устойчивого интернета в стране.
В конце сентября операторы связи приступили к установке оборудования в рамках этого закона.
Закон об устойчивом Рунете был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале мая.