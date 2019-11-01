В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете
«Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова.
Он отметил, что реализация закона идёт по плану.
Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил положение о проведении учений по обеспечению устойчивого интернета в стране.
В конце сентября операторы связи приступили к установке оборудования в рамках этого закона.
Закон об устойчивом Рунете был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале мая.