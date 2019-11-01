В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

Короткая ссылка
В России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети.

«Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова.

Он отметил, что реализация закона идёт по плану.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил положение о проведении учений по обеспечению устойчивого интернета в стране. 

В конце сентября операторы связи приступили к установке оборудования в рамках этого закона. 

Закон об устойчивом Рунете был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале мая. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить