В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

В России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети.

«Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова.

Он отметил, что реализация закона идёт по плану.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил положение о проведении учений по обеспечению устойчивого интернета в стране.

В конце сентября операторы связи приступили к установке оборудования в рамках этого закона.

Закон об устойчивом Рунете был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале мая.