В Совфеде оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT возможность сделать 31 декабря выходным днём.

«Как сделать? В рамках бюджета рабочего времени на следующий год постановлением правительства выделить этот день как красный день календаря — выходной день. Либо второй вариант: если это сложно будет, то дать возможность это решение (принимать. — RT) работодателям самостоятельно. Это, может быть, даже будет более правильно», — отметил сенатор.

По словам Рязанского, вполне возможно, что если предприятию и работодателю удобнее, то он договорится всегда с профсоюзом и коллективом, как организовать работу в этот день.

«Единственное, где нужно централизованное решение, — это работники бюджетной сферы с тем, чтобы люди не пострадали с точки зрения бюджетных учреждений. Я имею в виду получать услуги госучреждений и так далее. Здесь требуется централизованное решение. Школы, врачи и так далее», — заключил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, оценил возможность сделать в России 31 декабря выходным днём.

По его словам, надо просто «спокойно всё проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб».

RT ведёт прямую трансляцию.