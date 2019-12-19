В Совфеде оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT возможность сделать 31 декабря выходным днём.
В Совфеде оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём
  • РИА Новости

«Как сделать? В рамках бюджета рабочего времени на следующий год постановлением правительства выделить этот день как красный день календаря — выходной день. Либо второй вариант: если это сложно будет, то дать возможность это решение (принимать. — RT) работодателям самостоятельно. Это, может быть, даже будет более правильно», — отметил сенатор.

По словам Рязанского, вполне возможно, что если предприятию и работодателю удобнее, то он договорится всегда с профсоюзом и коллективом, как организовать работу в этот день.

«Единственное, где нужно централизованное решение, — это работники бюджетной сферы с тем, чтобы люди не пострадали с точки зрения бюджетных учреждений. Я имею в виду получать услуги госучреждений и так далее. Здесь требуется централизованное решение. Школы, врачи и так далее», — заключил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, оценил возможность сделать в России 31 декабря выходным днём.

По его словам, надо просто «спокойно всё проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб».

RT ведёт прямую трансляцию.

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