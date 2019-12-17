Диетолог дал рекомендации по новогоднему застолью

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе со «Взглядом» дал рекомендации по новогоднему застолью.

«По большей части весь Новый год — одна сплошная ошибка. Избыток алкоголя, излишне жирные, острые, сладкие блюда, соленья — всё это способствует развитию многочисленных проблем со здоровьем», — заявил он.

Как считает эксперт, лучше всего ограничиться лёгкими овощными нарезками, фруктами, сыром, закусками с нежирной рыбой или мясом.

Гинзбург также считает, что в новогоднюю ночь надо больше двигаться, а главное — помнить, что «никакой аспирин не поможет утром лучше, чем ты сам».

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила результаты исследования о питании россиян, согласно которым избыточную массу тела зафиксировали у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.