Диетолог дал рекомендации по новогоднему застолью
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«По большей части весь Новый год — одна сплошная ошибка. Избыток алкоголя, излишне жирные, острые, сладкие блюда, соленья — всё это способствует развитию многочисленных проблем со здоровьем», — заявил он.
Как считает эксперт, лучше всего ограничиться лёгкими овощными нарезками, фруктами, сыром, закусками с нежирной рыбой или мясом.
Гинзбург также считает, что в новогоднюю ночь надо больше двигаться, а главное — помнить, что «никакой аспирин не поможет утром лучше, чем ты сам».
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила результаты исследования о питании россиян, согласно которым избыточную массу тела зафиксировали у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.