В Брянской области объявили 31 декабря выходным днём

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал распоряжение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, для госслужащих.
В Брянской области объявили 31 декабря выходным днём
  • РИА Новости

«В целях эффективной организации рабочего (служебного) времени постановляю перенести в 2019 году выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря», — говорится в сообщении на сайте региональной администрации.

Уточняется, что действие документа распространяется на работников исполнительных и иных органов государственной власти Брянской области.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт рекомендовал объявить 31 декабря выходным днём.

В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов в Instagram решил провести голосование за перенос выходного дня с 28 декабря на 31 декабря. 

«Мне много пишут, что нужно 31 декабря сделать выходным. Но тогда в субботу, 28 декабря, на работу придётся выходить. Проголосуйте в историях, подумаем», — написал он.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря для государственных служащих.

Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с URA.RU оценил возможные последствия после принятия закона о выходном дне 31 декабря.

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