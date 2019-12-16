Власти Алтая рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным

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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рекомендовал работодателям перенести рабочий день с 31 на 28 декабря и сделать последний день 2019 года выходным для сотрудников.
Власти Алтая рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным
  • РИА Новости

Соответствующее заявление было сделано в ходе встречи губернатора с министрами и главами муниципальных образований.

«Часть регионов решили сделать 31 декабря выходным днём. В Республике Алтай работодателям рекомендуется последовать этому примеру и перенести рабочий день на субботу, 28 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

Ранее губернатор Пензенской области принял решение подписать постановление о переносе выходного дня на 31 декабря.

Кроме того, такое решение уже приняли власти Воронежской области, Бурятии, Севастополя, Крыма, Карачаево-Черкесии, Хакасии, Псковской, Свердловской, Курганской, Кировской, Ульяновской областей и Ставропольского края.

Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с URA.RU оценил возможные последствия после принятия закона о выходном дне 31 декабря.

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