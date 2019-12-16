Власти Алтая рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным
- РИА Новости
Соответствующее заявление было сделано в ходе встречи губернатора с министрами и главами муниципальных образований.
«Часть регионов решили сделать 31 декабря выходным днём. В Республике Алтай работодателям рекомендуется последовать этому примеру и перенести рабочий день на субботу, 28 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.
Ранее губернатор Пензенской области принял решение подписать постановление о переносе выходного дня на 31 декабря.
Кроме того, такое решение уже приняли власти Воронежской области, Бурятии, Севастополя, Крыма, Карачаево-Черкесии, Хакасии, Псковской, Свердловской, Курганской, Кировской, Ульяновской областей и Ставропольского края.
Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с URA.RU оценил возможные последствия после принятия закона о выходном дне 31 декабря.