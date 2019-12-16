Губернатор Пензенской области поддержал идею выходного 31 декабря

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что подпишет постановление о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Белозерцев провёл встречу с председателем федерации профсоюзов области Николаем Котовым, который рассказал, что многие трудовые коллективы и частные лица «обращаются с просьбой сделать 31 декабря выходным днём, перенести его на субботу».

Как отмечается, глава региона поддержал инициативу, указав, что проведённый соцопрос, в том числе и через социальные сети, показал, что порядка 92% жителей Пензенской области проголосовали за такую инициативу.

«Я сегодня подпишу постановление», — констатировал губернатор.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днём.