В Ингушетии объявили 31 декабря выходным днём для госслужащих

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря для государственных служащих, сообщили в пресс-службе администрации региона.
В Ингушетии объявили 31 декабря выходным днём для госслужащих
  • © пресс-служба главы Ингушетии

«Это сделано в целях эффективной организации служебного времени госслужащих и в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций региона», — приводятся слова Калиматова.

Кроме того, глава республики рекомендовал принять такое решение и органам местного самоуправления и муниципальных образований.

«Что касается частных организаций, то они решение о графике работы будут принимать самостоятельно. Службы экстренного реагирования продолжат свою работу в штатном режиме», — добавил губернатор Ингушетии.

Ранее власти Алтая рекомендовали работодателям сделать последний день 2019 года выходным для сотрудников.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что у работодателя должна быть законная возможность отпустить своих сотрудников 31 декабря.

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