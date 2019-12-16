В Ингушетии объявили 31 декабря выходным днём для госслужащих

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря для государственных служащих, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Это сделано в целях эффективной организации служебного времени госслужащих и в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций региона», — приводятся слова Калиматова.

Кроме того, глава республики рекомендовал принять такое решение и органам местного самоуправления и муниципальных образований.

«Что касается частных организаций, то они решение о графике работы будут принимать самостоятельно. Службы экстренного реагирования продолжат свою работу в штатном режиме», — добавил губернатор Ингушетии.

Ранее власти Алтая рекомендовали работодателям сделать последний день 2019 года выходным для сотрудников.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что у работодателя должна быть законная возможность отпустить своих сотрудников 31 декабря.