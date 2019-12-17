В МВД рассказали о профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере

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Александра Рыкова
В МВД России рассказали RT, что в настоящее время профилактическая работа с лицами, допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере, проводится в отношении 75 тыс. граждан.
В МВД рассказали о профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере
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Профилактику проводят участковые уполномоченные, уточнили в ведомстве. 

«Участковыми уполномоченными не реже одного раза в квартал проводится индивидуальная профилактическая работа с лицами, допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере. В настоящее время индивидуальная профилактическая работа участковыми уполномоченными осуществляется в отношении 75 тыс. таких лиц», — пояснили в пресс-службе ведомства. 

Согласно инструкции по работе участковых, с которой ознакомился RT, основанием для проведения индивидуальной профилактики семейно-бытовых правонарушений может быть, в частности, привлечение гражданина к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП («Побои») или уголовной ответственности по статьям 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), 116 и 116.1 (нанесение побоев, в том числе лицом, которое уже привлекли за это к административной ответственности) Уголовного кодекса. 

Также участковые обязаны проводить профилактику среди осуждённых по статье 117 («Истязание») и 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса.

Профилактическая работа проводится в течение года, но может быть продлена, если нарушения повторятся.

Среди мер профилактики в инструкции указаны такие формы работы, как правовое информирование, профилактическая беседа, объявление официального предостережения, профилактический учёт и административный надзор.

Ранее на сайте Совета Федерации был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. 

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