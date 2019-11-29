Виновным в насилии в семье могут запретить приближаться к пострадавшим

Согласно проекту закона о профилактике семейно-бытового насилия, суду предлагается дать право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему.

«В целях обеспечения безопасности и защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, выносится судебное защитное предписание... (Предписанием) может быть запрещено вступать в контакты, общаться с лицом (лицами), подвергшимся (подвергшимися) семейно-бытовому насилию, в том числе по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в опубликованном на сайте Совфеда тексте законопроекта.

Отмечается, что такие предписания могут действовать на срок до одного года.

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