Виновным в насилии в семье могут запретить приближаться к пострадавшим

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Согласно проекту закона о профилактике семейно-бытового насилия, суду предлагается дать право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему.
Виновным в насилии в семье могут запретить приближаться к пострадавшим
  • РИА Новости

«В целях обеспечения безопасности и защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, выносится судебное защитное предписание... (Предписанием) может быть запрещено вступать в контакты, общаться с лицом (лицами), подвергшимся (подвергшимися) семейно-бытовому насилию, в том числе по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в опубликованном на сайте Совфеда тексте законопроекта.

Отмечается, что такие предписания могут действовать на срок до одного года.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что законопроект о профилактике домашнего насилия нуждается в доработке. По словам Куренного, требуется усовершенствовать «понятийный аппарат» проекта, обратить внимание на сходство ряда его положений с положениями действующего федерального законодательства.

Заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН дала оценку ситуации со случаями домашнего насилия в стране.

В конце ноября «Юга.ру» сообщал, что Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор мужчине, признанному виновным в продолжительных издевательствах над родными.

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