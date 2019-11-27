В Севастополе осудили мужчину, признанного виновным в избиении жены и дочерей

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Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор мужчине, признанному виновным в продолжительных издевательствах над родными, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
В Севастополе осудили мужчину, признанного виновным в избиении жены и дочерей
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Установлено, что с 2000 года местный житель систематически избивал жену, а затем ещё и трёх несовершеннолетних дочерей.

Кроме того, с 2011 года он стал «совершать преступления против половой неприкосновенности» девочек.

Как отметили в суде, женщина и дети не были способны оказать сопротивление и защититься, испытывали постоянный страх перед мужчиной, поскольку находились в материальной и личной зависимости от него.

Подсудимый получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его также лишили права в течение 15 лет заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.

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