В Севастополе осудили мужчину, признанного виновным в избиении жены и дочерей
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Установлено, что с 2000 года местный житель систематически избивал жену, а затем ещё и трёх несовершеннолетних дочерей.
Кроме того, с 2011 года он стал «совершать преступления против половой неприкосновенности» девочек.
Как отметили в суде, женщина и дети не были способны оказать сопротивление и защититься, испытывали постоянный страх перед мужчиной, поскольку находились в материальной и личной зависимости от него.
Подсудимый получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его также лишили права в течение 15 лет заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.