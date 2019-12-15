В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

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В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на целостность упаковки и маркировку чая. У качественного товара есть сведения о подтверждении соответствия, а также информация о производителе и условиях хранения чая. 

В Роспотребнадзоре рассказали, что чайный лист должен быть плотным, хорошо скрученным и однородным по цвету и структуре. В качественном продукте также не должно содержаться стеблей, обломков листьев и крошки.

В службе напомнили, что чай дольше сохраняет свои вкусовые качества при хранении в тёмном, сухом, прохладном месте.

Ранее Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору алкогольной продукции.

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