В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая
Специалисты рекомендуют обратить внимание на целостность упаковки и маркировку чая. У качественного товара есть сведения о подтверждении соответствия, а также информация о производителе и условиях хранения чая.
В Роспотребнадзоре рассказали, что чайный лист должен быть плотным, хорошо скрученным и однородным по цвету и структуре. В качественном продукте также не должно содержаться стеблей, обломков листьев и крошки.
В службе напомнили, что чай дольше сохраняет свои вкусовые качества при хранении в тёмном, сухом, прохладном месте.
Ранее Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору алкогольной продукции.