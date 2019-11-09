Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки губок для мытья посуды

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что губки для мытья посуды могут содержать 362 вида бактерий, вызывающих острые кишечные инфекции. В ведомстве рекомендуют менять губки не реже одного раза в неделю.

«Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них», — говорится в памятке, которую приводит ТАСС.

В 77% случаях в губках для мытья посуды были обнаружены колиформные бактерии, 86% содержали дрожжи и плесень и ещё 18% — стафилококковые бактерии.

Ранее сайт «Москва 24» передавал рекомендацию Роспотребнадзора о необходимости частого мытья рук.