Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки губок для мытья посуды

Короткая ссылка
Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что губки для мытья посуды могут содержать 362 вида бактерий, вызывающих острые кишечные инфекции. В ведомстве рекомендуют менять губки не реже одного раза в неделю.

«Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них», — говорится в памятке, которую приводит ТАСС.

В 77% случаях в губках для мытья посуды были обнаружены колиформные бактерии, 86% содержали дрожжи и плесень и ещё 18% — стафилококковые бактерии.

Ранее сайт «Москва 24» передавал рекомендацию Роспотребнадзора о необходимости частого мытья рук.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить