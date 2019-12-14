Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя
Отмечается, что алкоголь не рекомендуется покупать через интернет и в местах несанкционированной торговли.
На упаковке спиртного должна содержаться федеральная или акцизная марка.
Также ведомство напоминает о бесплатном приложении для смартфона «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно проверить легальность любой бутылки спиртного.
10 декабря сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщал, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладкого новогоднего подарка для ребёнка.