Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала россиянам рекомендации по правильному выбору алкогольной продукции, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что алкоголь не рекомендуется покупать через интернет и в местах несанкционированной торговли.

На упаковке спиртного должна содержаться федеральная или акцизная марка.

Также ведомство напоминает о бесплатном приложении для смартфона «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно проверить легальность любой бутылки спиртного.

10 декабря сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщал, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладкого новогоднего подарка для ребёнка.