В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сладкий подарок для ребёнка

Короткая ссылка
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по выбору сладкого новогоднего подарка для ребёнка, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сладкий подарок для ребёнка
  • © Марина Маковецкая
  • РИА Новости

Специалисты советуют покупать сладкие подарки в местах организованной торговли и внимательно изучать упаковку.

При выборе подарков стоит отдать предпочтение тем вариантам, в составе которых содержится наименьшее количество пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

При самостоятельной сборке сладкого подарка необходимо обратить внимание на наличие в составе кондитерских изделий потенциальных аллергенов.

«Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола», — отметили в Роспотребнадзоре.

В состав качественного сладкого подарка специалисты ведомства рекомендуют включить шоколад, конфеты, вафли, пряники, печенье, мягкий ирис, пастилу, зефир и мармелад.

Ранее «Известия» сообщали, что Роспотребнадзор в преддверии Нового года и зимних каникул открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить