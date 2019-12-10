В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сладкий подарок для ребёнка
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- РИА Новости
Специалисты советуют покупать сладкие подарки в местах организованной торговли и внимательно изучать упаковку.
При выборе подарков стоит отдать предпочтение тем вариантам, в составе которых содержится наименьшее количество пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.
При самостоятельной сборке сладкого подарка необходимо обратить внимание на наличие в составе кондитерских изделий потенциальных аллергенов.
«Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола», — отметили в Роспотребнадзоре.
В состав качественного сладкого подарка специалисты ведомства рекомендуют включить шоколад, конфеты, вафли, пряники, печенье, мягкий ирис, пастилу, зефир и мармелад.
Ранее «Известия» сообщали, что Роспотребнадзор в преддверии Нового года и зимних каникул открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.