В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сладкий подарок для ребёнка

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по выбору сладкого новогоднего подарка для ребёнка, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты советуют покупать сладкие подарки в местах организованной торговли и внимательно изучать упаковку.

При выборе подарков стоит отдать предпочтение тем вариантам, в составе которых содержится наименьшее количество пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

При самостоятельной сборке сладкого подарка необходимо обратить внимание на наличие в составе кондитерских изделий потенциальных аллергенов.

«Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола», — отметили в Роспотребнадзоре.

В состав качественного сладкого подарка специалисты ведомства рекомендуют включить шоколад, конфеты, вафли, пряники, печенье, мягкий ирис, пастилу, зефир и мармелад.

Ранее «Известия» сообщали, что Роспотребнадзор в преддверии Нового года и зимних каникул открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.