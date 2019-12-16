Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
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По словам специалиста, кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека.
В частности, организм начинает утилизировать чужеродные элементы (старые, изменённые и нефункционирующие клетки), превращая их в глюкозу, которая используется для выработки энергии.
Также при голодании организм начинает получать энергию из жирных кислот, что ведёт к уменьшению веса, сокращению нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.
«Не получая питания извне, организм входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях. Это заставляет его активизировать защитные силы, которые призваны уничтожить любые угрозы. Поэтому специалисты говорят, что кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют», — добавляет специалист.
Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания. Самая щадящая схема, по его словам, — «12/12». Последний приём пищи в этом случае происходит в 19:00, завтрак — в 07:00.
Существует также схема «14/10», в этом случае ужинать можно не позднее 18:00, а завтракать — не раньше 08:00. Для наращивания мышечной массы врач рекомендует схему «16/8», то есть ужин в 16:00, а завтрак — в 08:00.
При этом он отмечает, что при выполнении этих схем желательно не отказываться от потребления воды.
По словам специалиста, можно также воздерживаться от еды в выходные, ограничивая свой рацион 500 калориями в день женщинам и 600 калориями — мужчинам.
При этом в ФНЦ пищевых систем отметили, что имеющим проблемы со здоровьем людям следует посоветоваться с врачом, перед тем как практиковать голодание.
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