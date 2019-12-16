Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Короткая ссылка
Николай Соколов
Доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерий Сергеев рассказал RT, как краткосрочное голодание воздействует на организм.
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
  • Pixabay

По словам специалиста, кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека.

В частности, организм начинает утилизировать чужеродные элементы (старые, изменённые и нефункционирующие клетки), превращая их в глюкозу, которая используется для выработки энергии.

Также при голодании организм начинает получать энергию из жирных кислот, что ведёт к уменьшению веса, сокращению нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

«Не получая питания извне, организм входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях. Это заставляет его активизировать защитные силы, которые призваны уничтожить любые угрозы. Поэтому специалисты говорят, что кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют», — добавляет специалист.

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания. Самая щадящая схема, по его словам, — «12/12». Последний приём пищи в этом случае происходит в 19:00, завтрак — в 07:00.

Существует также схема «14/10», в этом случае ужинать можно не позднее 18:00, а завтракать — не раньше 08:00. Для наращивания мышечной массы врач рекомендует схему «16/8», то есть ужин в 16:00, а завтрак — в 08:00.

При этом он отмечает, что при выполнении этих схем желательно не отказываться от потребления воды.

По словам специалиста, можно также воздерживаться от еды в выходные, ограничивая свой рацион 500 калориями в день женщинам и 600 калориями — мужчинам.

При этом в ФНЦ пищевых систем отметили, что имеющим проблемы со здоровьем людям следует посоветоваться с врачом, перед тем как практиковать голодание.

Ранее эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рассказали RT о правилах питания на работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить