СМИ назвали шесть способов похудения без физических упражнений

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Издание Food.News насчитало шесть способов похудения для тех, кто не имеет возможности заниматься спортом. Согласно его данным, хороший сон, потребление пищи с высоким содержанием белка и сокращение стресса помогут в борьбе с лишним весом.
СМИ назвали шесть способов похудения без физических упражнений
  • Pixabay

Отмечается, что положительное влияние также оказывает отказ от напитков с высоким содержанием сахара: тоников, энергетиков и газировок.

Для того чтобы избавиться от лишних килограммов, авторы статьи советуют придерживаться диеты с так называемым интервальным голоданием: человек выбирает определённые дни недели или часы в течение дня, когда он не принимает пищу.

Кроме того, физическая активность также помогает в борьбе с лишним весом. Авторы советуют подниматься по лестницам вместо использования лифта, играть с детьми, а также прогуливаться во время обеденного перерыва.

Ранее врач-диетолог Анна Петрина рассказала сайту «Москва 24», как привести организм в норму после ноябрьских праздников. По её мнению, после праздников стоит устроить разгрузочный день на минеральной воде или зелёном чае.

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