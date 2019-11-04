СМИ назвали шесть способов похудения без физических упражнений
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Отмечается, что положительное влияние также оказывает отказ от напитков с высоким содержанием сахара: тоников, энергетиков и газировок.
Для того чтобы избавиться от лишних килограммов, авторы статьи советуют придерживаться диеты с так называемым интервальным голоданием: человек выбирает определённые дни недели или часы в течение дня, когда он не принимает пищу.
Кроме того, физическая активность также помогает в борьбе с лишним весом. Авторы советуют подниматься по лестницам вместо использования лифта, играть с детьми, а также прогуливаться во время обеденного перерыва.
Ранее врач-диетолог Анна Петрина рассказала сайту «Москва 24», как привести организм в норму после ноябрьских праздников. По её мнению, после праздников стоит устроить разгрузочный день на минеральной воде или зелёном чае.