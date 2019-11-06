Эксперт рассказала о правильном режиме питания

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Алла Погожева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала о правильном режиме питания.

«Здесь всё зависит от состояния обмена веществ. Не существует универсального рецепта для всех без исключения. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше частое дробное питание — при гастрите, например, чтобы не было голодной секреции», — заявила она.

По её словам, кто-то предпочитает питаться так, чтобы не растягивался желудок. Как отметила Погожева, такая методика работает при ожирении, причём есть нужно не просто часто и дробно, а обязательно маленькими порциями.

В целом, пояснила эксперт, желательно, чтобы человек питался по меньшей мере три раза в день.

«Старайтесь во время еды полностью посвятить себя трапезе — что называется, сосредоточьтесь на еде», — добавила она.

Ранее чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о способах похудения без физических упражнений.