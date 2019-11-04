Фитнес-тренер прокомментировал сообщения о способах похудения без упражнений

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Чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о способах похудения без физических упражнений.
Фитнес-тренер прокомментировал сообщения о способах похудения без упражнений
  • Pixabay

«Во-первых, человеку, который не занимается спортом, фитнесом, сложно организовать своё питание настолько часто, как советуют. Возникают обязательства готовить еду заранее, носить её в контейнерах. Это очень сложно с практической точки зрения», — заявил он.

Во-вторых, считает Фатеев, рекомендованный набор продуктов может подойти не всем, поскольку бывает непереносимость, аллергия.

Как отметил эксперт, именно из-за аллергических реакций нередко происходит задержка веса и сбои метаболизма.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News оценил сообщения о способах похудения без упражнений.

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