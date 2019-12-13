Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировали

Открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске ликвидировано, пишет ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

«Около 05:00 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. м», — говорится в сообщении.

О ликвидации открытого горения на крейсере также информирует РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб на месте ЧС.

12 декабря на «Адмирале Кузнецове» произошёл пожар. Сообщалось о 12 пострадавших. По данным пресс-службы Северного флота, в ходе ликвидации очага задымления погиб один из военных.

СК возбудил уголовное дело.

Подробнее об инциденте — в материале RT.