Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировали
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«Около 05:00 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. м», — говорится в сообщении.
О ликвидации открытого горения на крейсере также информирует РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб на месте ЧС.
12 декабря на «Адмирале Кузнецове» произошёл пожар. Сообщалось о 12 пострадавших. По данным пресс-службы Северного флота, в ходе ликвидации очага задымления погиб один из военных.
Подробнее об инциденте — в материале RT.