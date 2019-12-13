Геркус о вылете российских клубов из еврокубков: сейчас начнутся призывы вернуть «весну-осень»

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.

«Сейчас вместо того, чтобы заниматься тяжёлой, кропотливой работой по развитию футбола, начнутся призывы вернуть «весну-осень», отменить лимит и прочее такое же. Истерика и подмена повестки», — написал Геркус в своём Twitter.

В нынешнем сезоне ни один российский клуб впервые за 18 лет не вышел в плей-офф еврокубков. «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртое место в своих группах в Лиге чемпионов и не смогли выйти в Лигу Европы, «Краснодар» и ЦСКА не пробились в плей-офф Лиги Европы, а «Спартак» и тульский «Арсенал» не сумели преодолеть квалификационный этап Лиги Европы.

Ранее определились все участники 1/16 финала Лиги Европы.