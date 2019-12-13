Геркус о вылете российских клубов из еврокубков: сейчас начнутся призывы вернуть «весну-осень»

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.
Геркус о вылете российских клубов из еврокубков: сейчас начнутся призывы вернуть «весну-осень»
  • РИА Новости

«Сейчас вместо того, чтобы заниматься тяжёлой, кропотливой работой по развитию футбола, начнутся призывы вернуть «весну-осень», отменить лимит и прочее такое же. Истерика и подмена повестки», — написал Геркус в своём Twitter.

В нынешнем сезоне ни один российский клуб впервые за 18 лет не вышел в плей-офф еврокубков. «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртое место в своих группах в Лиге чемпионов и не смогли выйти в Лигу Европы, «Краснодар» и ЦСКА не пробились в плей-офф Лиги Европы, а «Спартак» и тульский «Арсенал» не сумели преодолеть квалификационный этап Лиги Европы.

Ранее определились все участники 1/16 финала Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить