При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали три человека

В Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар, пострадали три человека. По предварительным данным, причина возгорания — проведение сварочных работ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

«Предварительная причина пожара — сварочные работы», — сказал представитель служб.

Как отмечается, при пожаре пострадали три человека.

Позднее руководитель пресс-службы Центра судоремонта «Звёздочка» Евгений Гладышев заявил, что пожар на крейсере произошёл в ходе сварочных работ в трюме первого энергоблока.

Осенью 2018 года на заводе в Мурманской области произошло ЧП, в ходе которого кран упал на крейсер «Адмирал Кузнецов» и оставил в нём пятиметровую пробоину. В результате инцидента пострадали четыре человека.