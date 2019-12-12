При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали три человека
- РИА Новости
«Предварительная причина пожара — сварочные работы», — сказал представитель служб.
Как отмечается, при пожаре пострадали три человека.
Позднее руководитель пресс-службы Центра судоремонта «Звёздочка» Евгений Гладышев заявил, что пожар на крейсере произошёл в ходе сварочных работ в трюме первого энергоблока.
Осенью 2018 года на заводе в Мурманской области произошло ЧП, в ходе которого кран упал на крейсер «Адмирал Кузнецов» и оставил в нём пятиметровую пробоину. В результате инцидента пострадали четыре человека.