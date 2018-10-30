«Адмирал Кузнецов» при аварии получил пятиметровую пробоину

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Кран, упавший на российский авианосец «Адмирал Кузнецов», оставил в нём пробоину размером 4 на 5 метров, сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«Адмирал Кузнецов» при аварии получил пятиметровую пробоину
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«При падении кран оставил дырку 4 на 5 метров», — цитирует Рахманова РИА Новости.

По его словам, эти металлические конструкции можно легко и быстро починить, при этом на ремонт потребуются «невеликие деньги». Глава ОСК считает, что работа сварщиков займёт неделю-полторы.

Ранее начальник пресс-службы Центра судоремонта «Звёздочка» Евгений Гладышев рассказал, что кран упал на техническую часть палубы.

Авария произошла на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области. Пострадали четыре человека.

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