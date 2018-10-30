«Адмирал Кузнецов» при аварии получил пятиметровую пробоину
- © 82srz.com
«При падении кран оставил дырку 4 на 5 метров», — цитирует Рахманова РИА Новости.
По его словам, эти металлические конструкции можно легко и быстро починить, при этом на ремонт потребуются «невеликие деньги». Глава ОСК считает, что работа сварщиков займёт неделю-полторы.
Ранее начальник пресс-службы Центра судоремонта «Звёздочка» Евгений Гладышев рассказал, что кран упал на техническую часть палубы.
Авария произошла на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области. Пострадали четыре человека.