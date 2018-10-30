Четыре человека пострадали при ЧП на судоремонтном заводе под Мурманском
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы центра судоремонта «Звёздочка» (исполнитель контракта на ремонт авианосца) Евгения Гладышева.
«Во время инцидента с авианосцем «Адмирал Кузнецов» на 82-м судоремонтном заводе в Росляково (Мурманск) четверо рабочих оказались в воде, получили переохлаждение, в настоящее время им оказывается медицинская помощь», — сообщил он.
По его словам, угрозы жизни пострадавших нет.
Ранее стало известно, что на заводе, где ремонтировали «Адмирал Кузнецов», затонул плавучий док ПД-50. Авианосец не пострадал, его буксируют в штатном режиме к причалу для продолжения плановых ремонтных работ.