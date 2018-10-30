На месте ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» под Мурманском затонул плавдок

В Мурманской области на 82-м судоремонтном заводе, где ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», затонул плавучий док. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя завода.

По его словам, в ходе проведения доковых работ сотнудниками завода произошёл перебой в подаче электроэнергии. В результате этого были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50.

«Как следствие плавдок резко ушел под воду. Жертв нет», — сообщил он.

Отмечается, что авианосец в результате ЧП не пострадал. Его буксируют в штатном режиме к причалу на 35-м заводе в Мурманске для продолжения плановых ремонтных работ.

Авианосец проходил на указанном заводе плановый доковый ремонт с сентября.

В апреле в Объединённой судостроительной корпорации сообщили о начале ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов».