На месте ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» под Мурманском затонул плавдок
По его словам, в ходе проведения доковых работ сотнудниками завода произошёл перебой в подаче электроэнергии. В результате этого были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50.
«Как следствие плавдок резко ушел под воду. Жертв нет», — сообщил он.
Отмечается, что авианосец в результате ЧП не пострадал. Его буксируют в штатном режиме к причалу на 35-м заводе в Мурманске для продолжения плановых ремонтных работ.
Авианосец проходил на указанном заводе плановый доковый ремонт с сентября.
В апреле в Объединённой судостроительной корпорации сообщили о начале ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов».