Начался ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов»

Контракт на ремонт и модернизацию тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» подписан, работы уже начались. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

«Дочернее общество ОСК АО «Центр судоремонта «Звёздочка» приступило к его выполнению», — приводит Интерфакс сообщение ОСК.

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что «Адмирал Кузнецов» должен вернуться в состав флота после ремонта в 2021 году.

«Известия» сообщали, что крейсер получит цифровой радиотехнический комплекс управления авиацией.

Авианосец был введён в строй в 1991 году. В настоящее время он является единственным тяжёлым авианесущим крейсером в составе ВМФ России.