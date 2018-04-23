Начался ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов»
- РИА Новости
«Дочернее общество ОСК АО «Центр судоремонта «Звёздочка» приступило к его выполнению», — приводит Интерфакс сообщение ОСК.
Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что «Адмирал Кузнецов» должен вернуться в состав флота после ремонта в 2021 году.
«Известия» сообщали, что крейсер получит цифровой радиотехнический комплекс управления авиацией.
Авианосец был введён в строй в 1991 году. В настоящее время он является единственным тяжёлым авианесущим крейсером в составе ВМФ России.