В «Звёздочке» рассказали о повреждениях «Адмирала Кузнецова» после ЧП

В центре судоремонта «Звёздочка» заявили, что упавший кран повредил ту часть палубы авианосца «Адмирал Кузнецов», где проходили ремонтные работы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы центра Евгения Гладышева.

«Башенный кран левого бока ПД-50 упал на техническую часть палубы авианосца, где проходили ремонтные работы. В этом месте палуба была вскрыта, поэтому повреждения коснулись в большей части оборудования, а не самой палубы», — уточнил Гладышев.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при ЧП на судоремонтном заводе под Мурманском. В настоящее время ведутся поиски одного пропавшего.