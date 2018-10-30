В «Звёздочке» рассказали о повреждениях «Адмирала Кузнецова» после ЧП

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В центре судоремонта «Звёздочка» заявили, что упавший кран повредил ту часть палубы авианосца «Адмирал Кузнецов», где проходили ремонтные работы.
В «Звёздочке» рассказали о повреждениях «Адмирала Кузнецова» после ЧП
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы центра Евгения Гладышева.

«Башенный кран левого бока ПД-50 упал на техническую часть палубы авианосца, где проходили ремонтные работы. В этом месте палуба была вскрыта, поэтому повреждения коснулись в большей части оборудования, а не самой палубы», — уточнил Гладышев.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при ЧП на судоремонтном заводе под Мурманском. В настоящее время ведутся поиски одного пропавшего.

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