Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» возросло до 12

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Число пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до 12, идут поиски ещё трёх человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона.
Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» возросло до 12
  • РИА Новости

«По уточнённой информации, пострадали 12 человек», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время продолжается поиск трёх пропавших.

ТАСС со ссылкой на региональное подразделение медицины катастроф также сообщает, что в больницы доставлены 12 пострадавших, десять из которых были спасены в ходе тушения пожара.

«Состояние одного оценивается как тяжёлое. Большинство получило отравление продуктами горения», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Северного флота заявили, что во время пожара на корабле пострадали двое членов экипажа крейсера

Причиной возгорания стала искра от сварочного аппарата, которая упала в трюм с остатками мазута. 

Подробнее — в материале RT.

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