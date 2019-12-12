Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» возросло до 12
- РИА Новости
«По уточнённой информации, пострадали 12 человек», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время продолжается поиск трёх пропавших.
ТАСС со ссылкой на региональное подразделение медицины катастроф также сообщает, что в больницы доставлены 12 пострадавших, десять из которых были спасены в ходе тушения пожара.
«Состояние одного оценивается как тяжёлое. Большинство получило отравление продуктами горения», — сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе Северного флота заявили, что во время пожара на корабле пострадали двое членов экипажа крейсера.
Причиной возгорания стала искра от сварочного аппарата, которая упала в трюм с остатками мазута.
Подробнее — в материале RT.