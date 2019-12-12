При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных
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«Двум военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Как отмечается, угрозы их жизни нет.
«Боеприпасов и вооружения на корабле нет», — добавили в пресс-службе.
12 декабря в Мурманске на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар. Сообщалось о шести пострадавших.
Также было опубликовано видео пожара на крейсере. В настоящее время пожар локализован.