Один человек погиб при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»
- ©severomorsk.life
- vk.com
«В ходе ликвидации очага задымления один из военнослужащих Северного флота погиб. Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек.
По предварительным данным, причиной возгорания на крейсере стала искра от сварочного аппарата, упавшая в трюм с остатками мазута.
Подробнее об инциденте — в материале RT.