Один человек погиб при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

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Один человек погиб при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
Один человек погиб при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»
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«В ходе ликвидации очага задымления один из военнослужащих Северного флота погиб. Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек.

По предварительным данным, причиной возгорания на крейсере стала искра от сварочного аппарата, упавшая в трюм с остатками мазута. 

Подробнее об инциденте — в материале RT.

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