СК возбудил дело по факту пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
СК возбудил дело по факту пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
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Как отмечается, дело заведено по ст. 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

По предварительным данным, возгорание произошло при проведении регламентных сварочных работ. Количество пострадавших уточняется.

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что медицинская помощь была оказана десяти военнослужащим.

В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что пожар возник во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра упала в трюмное помещение с мазутом.

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