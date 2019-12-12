Северный флот сообщил о десяти пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

Десять военнослужащих пострадали в результате пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов», заявили в пресс-службе Северного флота.

«Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления либо обратившиеся за медицинской помощью направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана десяти военнослужащим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент угрозы их здоровью нет.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до 12, идут поиски ещё трёх человек.

По предварительным данным, причиной возгорания на крейсере стала искра от сварочного аппарата, упавшая в трюм с остатками мазута.

Подробнее об инциденте — в материале RT.