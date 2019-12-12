Северный флот сообщил о десяти пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

Короткая ссылка
Десять военнослужащих пострадали в результате пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов», заявили в пресс-службе Северного флота.
Северный флот сообщил о десяти пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
  • РИА Новости

«Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления либо обратившиеся за медицинской помощью направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана десяти военнослужащим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент угрозы их здоровью нет.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до 12, идут поиски ещё трёх человек. 

По предварительным данным, причиной возгорания на крейсере стала искра от сварочного аппарата, упавшая в трюм с остатками мазута. 

Подробнее об инциденте — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить