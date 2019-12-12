Пожарные сбили открытое пламя на крейсере «Адмирал Кузнецов»

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Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» локализован, открытого горения нет.
Пожарные сбили открытое пламя на крейсере «Адмирал Кузнецов»
  • РИА Новости

«Пожар на корабле локализован, открытого горения нет, на палубу вырываются клубы белого дыма, что должно свидетельствовать об отсутствии открытого горения», — цитирует РИА Новости Рахманова.

По его словам, «температура в соседних отсеках не превышает допустимой нормы».

Он также подтвердил, что среди рабочих, которые проводили ремонт на корабле, пропавших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что двое членов экипажа крейсера «Адмирал Кузнецов» получили травмы дыхательных путей в ходе тушения пожара

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