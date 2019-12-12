Пожарные сбили открытое пламя на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» локализован, открытого горения нет.

«Пожар на корабле локализован, открытого горения нет, на палубу вырываются клубы белого дыма, что должно свидетельствовать об отсутствии открытого горения», — цитирует РИА Новости Рахманова.

По его словам, «температура в соседних отсеках не превышает допустимой нормы».

Он также подтвердил, что среди рабочих, которые проводили ремонт на корабле, пропавших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что двое членов экипажа крейсера «Адмирал Кузнецов» получили травмы дыхательных путей в ходе тушения пожара.