В Госдуму внесли проект об эксперименте с электронными документами

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о проведении с 1 апреля по 31 декабря 2020 года эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с сотрудниками.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Как указано в пояснительной записке к документу, инициатива направлена на создание и отработку механизмов введения и применения электронных документов, подготовку предложений о внесении изменений в законодательство страны.

Отмечается, что работодатели и работники будут участвовать в эксперименте на добровольной основе. 

В функции работодателя войдёт определение перечня электронных документов, ведение их посредством собственной информационной системы или электронного сервиса информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России».

Также проект обязывает работодателей выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трёх рабочих дней, дублирование документов на бумажном носителе не предполагается.

Уточняется, что участие бюджетных организаций в эксперименте «будет обусловлено наличием или отсутствием источников финансирования», методическое сопровождение эксперимента возлагается на Минтруд.

3 декабря Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев в беседе с ФАН оценил данное решение.

Подробнее — в материале RT.

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