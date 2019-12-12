Фигуранту дела об угрозах судье проведут психиатрическую экспертизу

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Басманный суд Москвы согласился с ходатайством следствия, просившего принудительно поместить жителя Воронежа Михаила Квасова, четвёртого фигуранта дела об угрозах столичному судье Алексею Криворучко, в психиатрический стационар для проведения экспертизы.
Фигуранту дела об угрозах судье проведут психиатрическую экспертизу
  • РИА Новости

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия о помещении Квасова в психиатрический стационар для экспертизы», — приводит ТАСС слова судьи Евгении Николаевой.

Ранее СМИ сообщали, что следствие просило поместить в психиатрический стационар Михаила Квасова для проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы.

11 ноября СК возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Позднее стало известно о задержании по данному факту Сергея Половца, а также аресте по делу об угрозах судье Алексея Вересова и Евгения Ерзунова. Половец и Вересов признали свою вину.

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