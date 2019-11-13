Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован

Басманный суд Москвы отправил под арест обвиняемого по делу об экстремизме и угрозах судье Алексея Вересова.

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РИА Новости

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Вересову меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 января 2020 года», — приводит ТАСС заявление судьи. Суд по просьбе следствия закрыл заседание об аресте Вересова. СК возбудил уголовные дела из-за угроз убийства и причинения вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда. Были задержаны Вересов, Сергей Половец. Позднее стало известно о задержании третьего фигуранта. Вересов свою вину признал.