Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
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- РИА Новости
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Вересову меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 января 2020 года», — приводит ТАСС заявление судьи.
Суд по просьбе следствия закрыл заседание об аресте Вересова.
СК возбудил уголовные дела из-за угроз убийства и причинения вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда. Были задержаны Вересов, Сергей Половец.
Позднее стало известно о задержании третьего фигуранта. Вересов свою вину признал.