Фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда признал вину

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Фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда Алексей Вересов, обвиняемый в публичных призывах к экстремизму в интернете, признался в совершении преступления.
Фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда признал вину
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«В Следственный комитет Вересов был доставлен из Удмуртской Республики. Он допрошен, и в ходе следственных действий фигурант признал вину в совершении преступления», — сообщили в Следственном комитете.

Вскоре будет принято решение об избрании для него меры пресечения.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

По данному факту задержаны Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения.

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