СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Как сообщили в ведомстве, в интернете были опубликованы призывы к экстремизму, а также угрозы в адрес судьи.

«По имеющимся данным, к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России, причастен ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения. Признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 296 УК России, усматриваются в действиях Сергея Половца 1978 года рождения», — отметили в СК.

Оба мужчины задержаны, вскоре планируется предъявить им обвинение.

9 ноября стало известно, что в Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело.