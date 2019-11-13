В Москве задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

Следователи задержали в московском аэропорту Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгения Ерзунова.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что на задержанного дал показания один из обвиняемых Сергей Половец.

«В результате оказанного Половцом содействия следствию ещё один подозреваемый — Евгений Ерзунов — был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково», — указывается в заявлении.

Уточняется, что после проведения необходимых следственных действий Ерзунову планируется предъявить обвинение по ст. 296 УК России.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

По данному факту уже были задержаны Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения.