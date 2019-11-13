В Москве задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

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Следователи задержали в московском аэропорту Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгения Ерзунова.
В Москве задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что на задержанного дал показания один из обвиняемых Сергей Половец.

«В результате оказанного Половцом содействия следствию ещё один подозреваемый — Евгений Ерзунов — был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково», — указывается в заявлении.

Уточняется, что после проведения необходимых следственных действий Ерзунову планируется предъявить обвинение по ст. 296 УК России.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

По данному факту уже были задержаны Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения.

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