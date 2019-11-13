В Москве задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что на задержанного дал показания один из обвиняемых Сергей Половец.
«В результате оказанного Половцом содействия следствию ещё один подозреваемый — Евгений Ерзунов — был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково», — указывается в заявлении.
Уточняется, что после проведения необходимых следственных действий Ерзунову планируется предъявить обвинение по ст. 296 УК России.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
По данному факту уже были задержаны Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения.