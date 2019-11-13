В ХМАО проверят сообщения о некачественных продуктах в школьной столовой
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- РИА Новости
Об этом заявил глава сельского поселения Луговской Николай Веретенников.
«В соцсетях распространили информацию, что детей кормят какими-то отходами, гнилыми овощами», — пояснил он.
По его словам, это уже не первая подобная жалоба.
Как отметил Веретенников, он будет обращаться в администрацию Ханты-Мансийского района, чтобы школу проверили.
Ранее шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в беседе с НСН оценил предложение провести эксперимент в ряде регионов России по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.