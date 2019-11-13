В ХМАО проверят сообщения о некачественных продуктах в школьной столовой

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку из-за сообщений о некачественных продуктах в школьной столовой, передаёт URA.RU.
В ХМАО проверят сообщения о некачественных продуктах в школьной столовой
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом заявил глава сельского поселения Луговской Николай Веретенников.

«В соцсетях распространили информацию, что детей кормят какими-то отходами, гнилыми овощами», — пояснил он.

По его словам, это уже не первая подобная жалоба.

Как отметил Веретенников, он будет обращаться в администрацию Ханты-Мансийского района, чтобы школу проверили.

Ранее шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в беседе с НСН оценил предложение провести эксперимент в ряде регионов России по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить