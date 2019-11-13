В ХМАО проверят сообщения о некачественных продуктах в школьной столовой

В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку из-за сообщений о некачественных продуктах в школьной столовой, передаёт URA.RU.

Об этом заявил глава сельского поселения Луговской Николай Веретенников.

«В соцсетях распространили информацию, что детей кормят какими-то отходами, гнилыми овощами», — пояснил он.

По его словам, это уже не первая подобная жалоба.

Как отметил Веретенников, он будет обращаться в администрацию Ханты-Мансийского района, чтобы школу проверили.

Ранее шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в беседе с НСН оценил предложение провести эксперимент в ряде регионов России по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.