Эксперт оценил предложение ослабить надзор за продукцией на предприятиях общепита

Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в беседе с НСН оценил предложение провести эксперимент в ряде регионов России по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.

Как считает эксперт, стоит, наоборот, усилить контроль за мелкими точками уличной еды, поскольку там много нарушений.

«Надо чётко прописывать определённые правила, касающиеся продукции, которая может повлиять на здоровье населения, которая связана с пищевыми отравлениями. И затем жёстко контролировать их выполнение», — сказал он.

Ранее сообщалось, что эксперимент, старт которого запланирован на 1 января 2020 года, пройдёт в Москве, Республике Татарстан, Калининградской области.

Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщение о том, что московское управление Роспотребнадзора обнаружило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму.