Эксперт оценил предложение ослабить надзор за продукцией на предприятиях общепита

Короткая ссылка
Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в беседе с НСН оценил предложение провести эксперимент в ряде регионов России по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.
Эксперт оценил предложение ослабить надзор за продукцией на предприятиях общепита
  • РИА Новости

Как считает эксперт, стоит, наоборот, усилить контроль за мелкими точками уличной еды, поскольку там много нарушений.

«Надо чётко прописывать определённые правила, касающиеся продукции, которая может повлиять на здоровье населения, которая связана с пищевыми отравлениями. И затем жёстко контролировать их выполнение», — сказал он.

Ранее сообщалось, что эксперимент, старт которого запланирован на 1 января 2020 года, пройдёт в Москве, Республике Татарстан, Калининградской области.

Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщение о том, что московское управление Роспотребнадзора обнаружило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить