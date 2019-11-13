Суд закрыл процесс над обвиняемым по делу об угрозах судье

Басманный суд Москвы закрыл заседание об аресте Алексея Вересова, обвиняемого в экстремизме по делу об угрозах судье, по просьбе следствия.

Это сделано для обеспечения тайны следствия и безопасности участников

процесса, сообащет ТАСС.

«Для обеспечения тайны следствия и безопасности участников процесса постановляю провести заседание в закрытом для публики режиме», — сказала судья Юлия Сафина.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

По данному факту были задержаны Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения, а также третий фигурант, который был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково.

Вересов свою вину признал.