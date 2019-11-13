Суд закрыл процесс над обвиняемым по делу об угрозах судье
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Это сделано для обеспечения тайны следствия и безопасности участников
процесса, сообащет ТАСС.
«Для обеспечения тайны следствия и безопасности участников процесса постановляю провести заседание в закрытом для публики режиме», — сказала судья Юлия Сафина.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
По данному факту были задержаны Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения, а также третий фигурант, который был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково.
Вересов свою вину признал.