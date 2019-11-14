Суд арестовал третьего фигуранта дела об угрозах московскому судье
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Ерзунову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 11 января», — огласил решение судья.
Заседание проходило в закрытом от публики режиме.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Вересова, ещё одного фигуранта по делу об экстремизме и угрозах судье.
11 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.