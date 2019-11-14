Суд арестовал третьего фигуранта дела об угрозах московскому судье

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Басманный суд Москвы арестовал жителя подмосковной Электростали Евгения Ерзунова, который является третьим фигурантом дела об угрозах столичному судье Алексею Криворучко.
Суд арестовал третьего фигуранта дела об угрозах московскому судье
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Ерзунову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 11 января», — огласил решение судья.

Заседание проходило в закрытом от публики режиме.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Вересова, ещё одного фигуранта по делу об экстремизме и угрозах судье.

11 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

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