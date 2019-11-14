Суд арестовал третьего фигуранта дела об угрозах московскому судье

Басманный суд Москвы арестовал жителя подмосковной Электростали Евгения Ерзунова, который является третьим фигурантом дела об угрозах столичному судье Алексею Криворучко.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Ерзунову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 11 января», — огласил решение судья.

Заседание проходило в закрытом от публики режиме.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Вересова, ещё одного фигуранта по делу об экстремизме и угрозах судье.

11 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.