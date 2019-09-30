В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко

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В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
  • РИА Новости

«Рассмотрение данного уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой.

По её словам, «содержание публикаций следует расценивать не иначе как неприемлемое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия, проявление неуважения к суду и провокации в адрес судьи федерального суда».

30 сентября Мосгорсуд заменил актёру Павлу Устинову приговор с 3,5 года колонии на один год условно. Такое решение было принято по итогам апелляции. На заседании изучили видеозаписи задержания в ходе несанкционированного митинга 3 августа, которые до этого отказался приобщить суд первой инстанции.

Ранее Устинова приговорили к тюремному сроку по статье о применении насилия к представителю власти. 

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