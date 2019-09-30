Защита обжалует приговор: суд заменил реальный срок Устинову одним годом условно

Мосгорсуд заменил актёру Павлу Устинову приговор с 3,5 года колонии на один год условно. Такое решение было принято по итогам апелляции. На заседании изучили видеозаписи задержания в ходе несанкционированного митинга 3 августа, которые до этого отказался приобщить суд первой инстанции. Ранее Устинова приговорили к тюремному сроку по статье о применении насилия к представителю власти. Адвокаты актёра заявили, что будут добиваться признания своего подзащитного невиновным.

Мосгорсуд заменил актёру Павлу Устинову наказание — вместо 3,5 года колонии он приговорён к одному году условно. Такое решение было принято по итогам рассмотрения апелляции 30 сентября.

«Приговор Тверского районного суда Москвы изменить, категорию совершённого преступления по части 2 статьи 318 УК РФ с тяжкой степени изменить на среднюю тяжесть, смягчить наказание до одного года условно», — сказала судья Юлия Манеркина.

Также Устинову назначен испытательный срок в два года с возложением обязанности не менять постоянное место жительства без уведомления органов.

Напомним, 16 сентября Тверской районный суд приговорил Устинова к 3,5 года колонии по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти»). Обвинение утверждает, что 3 августа во время несанкционированного протеста бойцы Росгвардии попытались задержать актёра, однако тот оказал сопротивление, из-за чего сержант ОМОНа Александр Лягин получил вывих плеча и 20 дней провёл в больнице.

В ходе заседания прокуратура также просила изменить реальный срок на условный, однако сохранить его продолжительность в 3,5 года с испытательным сроком в четыре года. Проходящий по этому делу потерпевшим сержант Лягин поддержал предложение обвинения.

«Я не отрицаю, что он виноват, но я считаю, что не стоит наказывать реальным сроком лишения свободы», — сказал он в ходе заседания.

«Мы заприметили его в толпе и шли целенаправленно его задерживать. Он стоял перед входом (в метро. — RT). Мало ли какие действия он мог координировать в мобильном», — приводит РИА Новости слова Лягина. Он утверждает, что Устинов выкрикивал лозунги и был подозрительно одет.

Однако Устинов и его защита отрицают вину актёра. По словам Устинова, он просто стоял и ждал друга.

«Я ничего не скандировал, хотел позвонить другу, но тут на меня напали. Я не представлял никакой опасности, я спокойный мирный человек», — обратился он к суду во время заседания.

Напомним, что до вступления приговора в силу Устинов находится под подпиской о невыезде — 20 сентября Мосгорсуд освободил его из-под ареста.

Оглашение решения Мосгорсуда по замене Устинову реального срока условным

«Была установлена невиновность»

После оглашения решения, уже общаясь с журналистами, Устинов и его адвокаты Дмитрий Чешков и Анатолий Кучерена отметили, что будут обжаловать решение суда и добиваться признания актёра невиновным.

«В апелляционной инстанции была установлена невиновность Павла Устинова, оснований для задержания не было. Мы намерены обжаловать. Интересно почитать мотивировочную часть, как они изменили на среднюю тяжесть», — сказал Чешков.

Сам Устинов прокомментировал кратко: «С решением суда мы не согласны. В любом случае мы его будем обжаловать. Преступления я не совершал».

Мосгорсуд также приобщил к делу четыре видеоролика с задержанием Устинова — два предоставлены защитой, один — потерпевшим и один был получен в ходе расследования. Ранее эти материалы судом не рассматривались.

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Приобщить предоставленные защитой видео было решено по итогам заседания 26 сентября. Тогда суд принял соответствующее ходатайство на рассмотрение, но из-за отсутствия технической возможности их изучить заседание перенесли на 30 сентября.

Также к делу были приобщены выводы экспертизы, что актёр не хватал за руки Лягина. Однако, по мнению обвинения, эти ролики подтверждают вину Устинова: по словам прокуратуры, сотрудники органов отреагировали на оскорбления, которые якобы выкрикивал актёр.

Ранее Устинов неоднократно заявлял, что не принимал участия в несанкционированном митинге, а просто стоял и ждал своего друга у метро. Его сестра Юлия в интервью RT сообщила, что тот приехал к этому месту для разговора о возможной подработке.

«На самом деле он пришёл туда на встречу с другом. Тот ему позвонил и сказал, что нашёл ему подработку неплохую. Он ему хотел ещё что-то по поводу актёрства предложить. Паша поехал, чтобы обсудить. Они договорились о встрече. Друг приехал позже, и уже потом, когда Павлика задержали, он ему звонил, а Паша трубку не мог брать», — сказала она.

РИА Новости

© Максим Блинов

Дело в отношении Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку актёра выступили ряд деятелей культуры и представителей общественности, среди которых Константин Райкин, Александр Паль, Максим Галкин, Павел Деревянко и Михаил Ефремов.

Также вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что видеоролики, распространённые в сети, должны доказывать невиновность Устинова.

«Я пересмотрел многие (видео. — RT) по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания… На видео отчётливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал», — написал он в Instagram.