В Кремле прокомментировали ситуацию с делом Устинова

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя дело актёра Павла Устинова, который был приговорён к 3,5 года заключения за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа, заявил, что президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд.

«Президент, безусловно, в курсе, безусловно, он получает информацию», — ответил Песков на вопрос, должен ли президент реагировать на дела, вызывающие общественных резонанс.

При этом, как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что «президент не может ни реагировать, ни влиять на решение суда, это невозможно».

Песков напомнил, что Устинов может подать жалобу на приговор.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Прокурор просил отправить мужчину в колонию на 6 лет.

По данным МВД, на акции 3 августа задержали около 600 человек.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии общего режима Кирилла Жукова за нападение на сотрудника Росгвардии во время акции 27 июля.

Ещё одного фигуранта дела — Данилу Беглеца — суд приговорил к двум годам колонии.